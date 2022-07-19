Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Diplomasimizi telefonlarla sürdük. Bugün Astana Formatında bir araya gelmek büyük avantaj oldu. Yoğun bir gündemimiz olacak. Arabulucul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Diplomasimizi telefonlarla sürdük. Bugün Astana Formatında bir araya gelmek büyük avantaj oldu. Yoğun bir gündemimiz olacak. Arabuluculuk formatında Rusya’nın tavrı umut ediyorum olumlu yönde olur. Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin tavrı olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu yönde etkileyecektir. Görüşmelerimizin olumlu geçeceğini umut ediyorum" dedi.