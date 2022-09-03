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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde SSCB’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziylerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde SSCB’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziylerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde SSCB’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziylerini iletti.
Politika 03.09.2022, 13:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde SSCB’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziylerini iletti.
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