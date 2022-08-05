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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Suriye’deki gelişmeleri ele almamız rahatlama getirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Suriye’deki gelişmeleri ele almamız rahatlama getirecek" dedi.

Politika 05.08.2022, 15:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Suriye’deki gelişmeleri ele almamız rahatlama getirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Suriye’deki gelişmeleri ele almamız rahatlama getirecek" dedi.

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