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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’ta açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’ta açılacağını söyledi.
Politika 25.04.2022, 19:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın 14 Mayıs’ta açılacağını söyledi.