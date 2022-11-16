Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Bir teknik hata olmuş olabilir gibi bir yaklaşım olduğunu bize söylediler. Gelişmeler herhalde birkaç gün içerisinde çıkar. Füzelerin incelenmesi neticeyi verir. Füzelerin Rus malı olmadığını açıkladılar. Bunun üzerinden hareket etmekte fayda var" dedi.