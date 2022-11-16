Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’ya düşen füzelere ilişkin “Rusya’nın alakamız yoktur demesi bizim için önemli. Biden’ın bu füzelerin Rus yapımı olduğunu açıklaması herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermiştir. Bu bir teknik arıza olabilir, bu nedenle inceleme şarttır” dedi.