Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polonya’ya düşen füzelere ilişkin, “Başta ABD olmak üzere bu füzenin Rus yapımı olmadığını söylemiş olması bir yol açıyor. Temennim odur ki burada bir ısrarla bir Rus yapımıdır diye bunun üzerine gitmek bu işi tahrik eder diye düşünüyorum. Rusya ile Ukrayna’yı aynı masa etrafında toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Burada tahrik metodunu kullanmak doğru olmasa gerek. Barışın yolu diyalogdan geçer. Döner dönmez Putin ile telefon diplomasimize devam edeceğiz” dedi.