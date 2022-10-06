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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paşinyan ile görüşmesi hakkındaki soruya, "Görüşmemiz samimi bir havada geçti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paşinyan ile görüşmesi hakkındaki soruya, "Görüşmemiz samimi bir havada geçti" dedi.

Politika 06.10.2022, 21:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paşinyan ile görüşmesi hakkındaki soruya, "Görüşmemiz samimi bir havada geçti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paşinyan ile görüşmesi hakkındaki soruya, "Görüşmemiz samimi bir havada geçti" dedi.

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