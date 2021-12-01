Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum."