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Dijital dönüşüm ve yazılım ofisi tarafından hazırlanan dijital dönüşüm endeksi, birim yöneticileriyle paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum."
Politika 01.12.2021, 15:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımızda müdür olsunlar. Bugün bu çağrıyı bir kez daha yapıyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna inanıyorum."