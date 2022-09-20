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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Orta Doğu’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Orta Doğu’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz” dedi.
Politika 20.09.2022, 18:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Orta Doğu’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz” dedi.
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