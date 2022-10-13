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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Nükleer santral) Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Nükleer santral) Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.

Politika 13.10.2022, 13:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Nükleer santral) Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Nükleer santral) Sinop’la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır” dedi.

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