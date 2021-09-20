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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz” dedi.

Politika 20.09.2021, 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki Türkevi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha merkezci, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz” dedi.

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