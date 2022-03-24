Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin bunu desteklediğini ifade etti.