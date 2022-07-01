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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir."

Politika 01.07.2022, 16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye teröre mücadelede hakkının ödenmesi gereken bir ülkedir."

-Son dönemde NATO içindeki bazı ülkelerin Türkiye’nin terörle mücadelesine yeterince destek vermediği açıktır" dedi.

-"Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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