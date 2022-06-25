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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.
Politika 25.06.2022, 16:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.