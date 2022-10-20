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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nahçıvan’ı Azerbaycan’ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nahçıvan’ı Azerbaycan’ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir" dedi.
Politika 20.10.2022, 17:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nahçıvan’ı Azerbaycan’ın batı reyonlarına bağlayacak olan Zengezur koridoruna ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir" dedi.