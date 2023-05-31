Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
Politika 31.05.2023, 16:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.