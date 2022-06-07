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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecek.

Politika 07.06.2022, 11:45 07.06.2022, 11:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecek.

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