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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”

Politika 17.12.2022, 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”

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