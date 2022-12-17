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Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in, olay sonrası kaçan babaannesi Cihangir K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”
Politika 17.12.2022, 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Mardin Havalimanının adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim. Aziz Sancar’ın adı Mardin’e girerken Mardin Havalimanının gönderinde görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.”