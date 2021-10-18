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CHP Sözcüsü Öztrak: “Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya’da olanları görüyorsunuz. Aynı şekilde Somali’de olanları görüyorsunuz, zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya’da olanları görüyorsunuz. Aynı şekilde Somali’de olanları görüyorsunuz, zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil" dedi.
Politika 18.10.2021, 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya’da olanları görüyorsunuz. Aynı şekilde Somali’de olanları görüyorsunuz, zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil" dedi.