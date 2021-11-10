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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: “Sivil ve askeri öğrencilerin beraber okuduğu tek üniversiteyiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Politika 10.11.2021, 17:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.