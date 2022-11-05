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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin bize olan inancını kıracak hiçbir iş yapmadık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin bize olan inancını kıracak hiçbir iş yapmadık”

Politika 05.11.2022, 11:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin bize olan inancını kıracak hiçbir iş yapmadık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ Kurulduğumuz günden bu yana milletimizin bize olan inancını kıracak hiçbir iş yapmadık”

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