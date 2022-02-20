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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle olan mücadelesine destek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ett
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle olan mücadelesine destek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür etti.
Politika 20.02.2022, 20:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle olan mücadelesine destek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür etti.