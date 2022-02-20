Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle olan mücadelesine destek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür ett

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin terör örgütü FETÖ’yle olan mücadelesine destek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür etti.