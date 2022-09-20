Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada’daki çözümün anahtarıdır” ifadelerini kullanarak, KKTC’nin bağımsızlığının tanınmasının sorunun çözümü için tek yol olduğunu vurguladı.