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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferi oluşturmak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’nın Rusya’nın Kırım ve Donbass’a yönelik taleplerine sıcak bakmadığını ifade etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "NATO ve G7 liderleri olarak kendimizi Rus petrol ve gazından uzaklaştırmak, küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirmek için Rusya üzerindeki etkileri ağırlaştırmaya devam etme kararlılığımızda birleştik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya’nın talepleri karşısında referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, “İngiltere, Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz” dedi.
Politika 24.03.2022, 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi vatandaşlarımız ve insanların huzuru için dünyanın beşten büyük olduğunu anlatmaya devam edeceğiz” dedi.