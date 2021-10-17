Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları için, "Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur. Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin. Bir de tarih veriyor. Pazartesiden itibaren memurların vay ha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları için, "Siyasi garabetini bir kenara bıraktım açıkça bir suçtur. Nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin. Bir de tarih veriyor. Pazartesiden itibaren memurların vay haline... Hadi bakalım. Göreceğiz" dedi.