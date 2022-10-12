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“2019 yılında yüzde 7 civarında olan sigortalı küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış yaşanarak 2021 yılında yüzde 18 seviyelerine ulaşılmıştır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştireceği görüşme için Kazakistan’a gidiyor.
Politika 12.10.2022, 08:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştireceği görüşme için Kazakistan’a gidiyor.