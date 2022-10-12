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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştireceği görüşme için Kazakistan’a gidiyor.

Politika 12.10.2022, 08:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’a gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştireceği görüşme için Kazakistan’a gidiyor.

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