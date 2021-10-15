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Putin’den Dağlık Karabağ vurgusu: "BDT’ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" dedi.
Politika 15.10.2021, 16:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katsayı uygulamasını kaldırıp 4+4+4 uygulamasını başlatarak imam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık" dedi.