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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kardeşliğin şehri Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Her türlü fitneyi zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin kim olduğunu unutmadı.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kardeşliğin şehri Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Her türlü fitneyi zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin kim olduğunu unutmadı.”
Politika 17.12.2022, 14:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kardeşliğin şehri Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Her türlü fitneyi zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin kim olduğunu unutmadı.”