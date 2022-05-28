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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir" dedi.

Politika 28.05.2022, 14:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneğidir" dedi.

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