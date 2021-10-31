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Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu: “Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 12.10’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 12.10’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Politika 31.10.2021, 11:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında TSİ 12.10’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.