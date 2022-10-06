banner596

banner547

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç’te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği ve parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç’e bakışımız olumlu olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç’te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği ve parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç’e bakışımız olumlu olmayacaktır" dedi.

Politika 06.10.2022, 22:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç’te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği ve parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç’e bakışımız olumlu olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç’te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği ve parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece bizim İsveç’e bakışımız olumlu olmayacaktır" dedi.

Yorumlar (0)