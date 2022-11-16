Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstiklal Caddesi’ndeki bu olayın akabinde şu anda İstanbul’da hava normale dönmüştür. Bu konuyla ilgili 40 yıldır mücadele eden ülkeyiz. Burada da bizler yine terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Ölen vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlara Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.