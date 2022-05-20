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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “İstanbul’un Belediye Başkanlığı’nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu tür eserleri yapın. Ülkenin darda kalmışına el atın”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören’de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu.
Politika 20.05.2022, 15:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören’de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu.