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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, “Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı” ded

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, “Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı” dedi.

Politika 18.08.2022, 19:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, “Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı” ded

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, “Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı” dedi.

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