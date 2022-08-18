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Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi’nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, “Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı” ded
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, “Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı” dedi.
Politika 18.08.2022, 19:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapılan tahıl anlaşması ile Ukrayna’dan 625 bin ton tahılın 25 gemiyle dünya pazarına ulaştırıldığını açıklayarak, “Tahıl ihracının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı” dedi.