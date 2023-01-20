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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’da modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görebilecek” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’da modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görebilecek” ifadelerini kullandı.
Politika 20.01.2023, 15:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’da modern bir külliyenin inşasına başlıyoruz. Yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görebilecek” ifadelerini kullandı.