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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesinin Ankara’daki evine taziye ziyaretinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesinin Ankara’daki evine taziye ziyaretinde bulunuyor.
Politika 16.11.2021, 12:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesinin Ankara’daki evine taziye ziyaretinde bulunuyor.