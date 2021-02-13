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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahm
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak, Kadir Topbaş’ın bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Politika 13.02.2021, 16:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey’i, İstanbul’a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak, Kadir Topbaş’ın bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.