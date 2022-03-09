Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, “Filistin meselesindeki hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık, iki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettim.” dedi.