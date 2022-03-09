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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 3 Nisan’da Filistin ve İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: “ Yarın yapılacak toplantıda Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirme çabanızı destekliyoruz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, “Enerji ve enerji güvenliği projelerinde iş birliğine hazır halde olduğumuzu ifade ettim.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, “Enerji ve enerji güvenliği projelerinde iş birliğine hazır halde olduğumuzu ifade ettim.” dedi.
Politika 09.03.2022, 19:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamasında, “Enerji ve enerji güvenliği projelerinde iş birliğine hazır halde olduğumuzu ifade ettim.” dedi.