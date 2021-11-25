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Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Politika 25.11.2021, 14:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.