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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız" dedi.
Politika 28.05.2022, 14:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten geri durmadık, durmayacağız. Nerede bir zulüm varsa sesini yükselten yürekli bir milletin mensuplarıyız" dedi.