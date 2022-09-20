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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz” dedi.
Politika 20.09.2022, 18:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz” dedi.
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