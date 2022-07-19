Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır" dedi.