banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır" dedi.

Politika 19.07.2022, 14:37
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, PYD, FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada belasıdır. Bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır" dedi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu