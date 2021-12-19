Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Erdoğan, “Eğitim ve öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şarttır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Erdoğan, “Eğitim ve öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şarttır" dedi.
Politika 19.12.2021, 21:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Erdoğan, “Eğitim ve öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şarttır" dedi.