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Sağlık Bakanı Koca: “İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Bir çabamız var. Önümüzdeki bir iki gün içinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte göreceğiz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Politika 13.12.2022, 17:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.