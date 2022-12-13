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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Politika 13.12.2022, 17:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ikili görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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