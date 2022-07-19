Son Dakika
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Rusya Devlet Başkanı Putin: “Suriyeliler kendi aralarında anlaşmalı. Bağımsız ülkelerin geleceğini kurmak için bazı adımlar atılmalı”
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sözler yaralara derman olmuyor. PKK-YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 km öteye çekilmesi gerek. Zamanında yapılan mutabakatların gereğidir. Ancak bunlar hala gerçekleşmemiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İdlib’teki ateşkesin ihlal edilmemesi önemlidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İdlib’teki ateşkesin ihlal edilmemesi önemlidir” dedi.
Politika 19.07.2022, 21:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İdlib’teki ateşkesin ihlal edilmemesi önemlidir” dedi.