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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’le düzenlediği ortak basın toplantısında, “Dayton Anlaşması Bosna Hersek’te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’le düzenlediği ortak basın toplantısında, “Dayton Anlaşması Bosna Hersek’te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır” dedi.

Politika 08.09.2022, 13:23 08.09.2022, 13:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’le düzenlediği ortak basın toplantısında, “Dayton Anlaşması Bosna Hersek’te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’le düzenlediği ortak basın toplantısında, “Dayton Anlaşması Bosna Hersek’te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır” dedi.

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