Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüşerek, deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.