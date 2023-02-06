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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüşerek, deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüşerek, deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Politika 06.02.2023, 13:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüşerek, deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.